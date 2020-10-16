Путину доверяют 58% россиян, показал опрос

Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 58% россиян, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Также в опросе отмечается, что "скорее не доверяют" главе государства 29% респондентов, еще 13% затруднились ответить. При этом 61% респондентов полагает, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 23%, еще 15% затруднились ответить,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 48% оценивают хорошо, 18% - плохо, 34% затруднились ответить.

Всероссийский телефонный опрос проводился 9-11 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Неделю назад, согласно опросу ФОМ, были аналогичные цифры по уровню доверия президенту и премьеру.