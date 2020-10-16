Беспрецедентные акции протеста: армяне перекрыли межгосударственные автомагистрали Европы

Армяне Европы мобилизовались, инициировали беспрецедентные протесты против агрессии Азербайджана и Турции за признание Арцаха. На этот раз армяне закрыли магистрали европейского межгосударственного значения.

Как сообщает «Арменпресс», в частности, сотни армян перекрыли межгосударственную трассу Франция-Бельгия, в результате чего многие автомобили оказались в пробках. Она был закрыта с обеих сторон с раннего утра, для того, чтобы привлечь внимание Европы к арцахской проблеме. Участники акции требовали признания независимости Арцаха, также, чтобы бельгийские и французские СМИ активно освещали их акцию и раскрыли бы ее цель. Частично требование армян было выполнено, для освещения приехали журналисты из Франции. После этого участники акции согласились открыть дорогу с обеих сторон, дорога была закрыта более часа. После протестующие сообщили, что они едут в Брюссель; к Европарламенту.

“Мы все приедем и будем защищать наши границы”, - высказывались собравшиеся.

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры сообщает, что протестующие с раннего утра закрыли межгосударственные автомагистрали следующих направлений: Франция-Испания, Бельгия-Нидерланды, Франция-Швейцария, Нидерланды-Германия, Люксембург-Бельгия-Франция, Франция-Италия, Германия-Дания.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Президент Франции Макрон подтвердил, что он владеет серьезными доказательствами, что эти джихадисты связаны с террористической группировкой “Исламское государство”. Фактами вовлеченности наемников владеет и Россия. Об этом сообщил источник из Министерства обороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что и Дамаск может подтвердить, что Турция из Сирии в Карабах отправила джихадистов.

Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.