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Во Флориде 13 человек пострадали при взрыве на катере

Во Флориде 13 человек пострадали при взрыве на катере

Не менее 13 человек получили ожоги в результате взрыва катера в американском штате Флорида, сообщает местный телеканал WPLG Local 10 со ссылкой на командира батальона пожарной службы Стивена Голлана.

По словам Голлана, на борту катера на пирсе города Форт-Лодердейл во время взрыва находился 21 человек. Получили ожоги 13 человек, пятеро из них были доставлены в больницу. Многие пострадавшие отказались ехать в стационар,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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