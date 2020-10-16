Экс-министра обороны Мексики задержали в Лос-Анджелесе

Бывший министр национальной обороны Мексики Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда задержан в аэропорту Лос-Анджелеса (американский штат Калифорния). Об этом сообщил в четверг мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард.

"Посол США Кристофер Ландау уведомил меня, что бывший министр национальной обороны Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса в Калифорнии", - написал он в Twitter. Глава МИД латиноамериканской страны добавил, что о том, на каких основаниях было произведено задержание, ему доложат позднее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Позже Управление по борьбе с распространением наркотиков США подтвердило, что в соответствии с его ордером в Лос-Анджелесе (штат Флорида) был задержан Сепеда, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представительницу ведомства. Она не предоставила сведений о характере ордера и обстоятельствах задержания.

По информации собеседника агентства, находившихся с бывшим министром членов его семьи отпустили.