Турецкий аппетит и ответственность России

Южный Кавказ снова полыхает в огне. В зоне Нагорно-Карабахского конфликта ведутся широкомасштабные боевые действия с применением танков, артиллерии, ракет, авиации. Погибает мирное население, растут потери сторон в живой силе и технике. Война угрожает распространиться на все новые зоны и стать региональной. Это не преувеличение. Это холодные рассуждения военных аналитиков. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что объективно созрела необходимость создания антитеррористической коалиции с целью противодействия распространению терроризма в соседние страны. В этой аналитической наработке мы попытаемся понять, к каким геополитическим, военным и цивилизационным последствием может привести война в зоне Карабахского конфликта и перед какими новыми угрозами оказался армяно-российский военно-политический союз.

Южный Кавказ между Турцией и Россией

После 200-летних войн между Османской империей и сефевидским Ираном в 1639г., на основе мирного договора, установилась граница, которая, наряду с прочим, разделила Армению между двумя империями, окончательно сформировав западную (турецкую) Армению и восточную (персидскую) Армению.

В 1829г., после очередной русско-турецкой войны, в результате присоединения Закавказья к Российской империи, граница, начерченная ранее, была сохранена и персидская Армения стала называться русской Арменией. 200 лет Россия и Османская империя воевали за контроль в Малой Азии, в том числе в западной Армении. Четыре раза на протяжении 90 лет русские войска присоединяли этот регион к России, однако в результате дипломатических перипетий и под давлением западных держав, уходили с завоеванных мест, каждый раз увозя с собой в русский Кавзказ десятки тысяч беженцев-армян, обменивая их на уходящих в османские территории мусульман-горцев. Российская империя всегда считала Кавказ важной своей частью и стремилась расширять в регионе свое влияние. И тогда, когда в результате глобальных потрясений Россия ослабевала, Турция всегда стремилась нарушить установленные за 300 лет цивилизационные границы и расширить свое влияние в Закавказье (Южном Кавказе) и Средней (Центральной) Азии. В годы первой мировой войны из-за симпатий христиан-армян к Российской империи, османские младотурки осуществили геноцид армянского населения западной Армении и эта часть армянского народа перестала существовать фактически. Воспользовавшись временным уходом России с Закавказья, в 1918-1920гг., Турция дважды воевала с образовавшейся только что Армянской Республикой и в союзе с азербайджанским (также только что сформировавшимся государством) ограничила Армению в 10000 кв.км-ах. Армянство восточной (русской) Армении вновь оказалось на грани физического уничтожения.

Большевистская Россия, вернувшись на территории бывшей Российской империи, в том числе в Закавказье, вернула также армянонаселенные территории (кроме Карской области и Сурмалинского округа с горой Арарат, ранее ей принадлежащих) и образовала Советскую Армению на почти 30000 кв.км.-ах. Так, на протяжении последующих 70 лет снова был установлен геополитический баланс и реки Ахурян и Аракс разделяли советские территории от соседних Турции и Ирана.

В результате распада бывшего СССР Грузия, Азербайджан и Армения вновь получили независимость. Россия (в военном смысле) ушла из Грузии и Азербайджана, а Армения стала ее военно-политическим союзником. Образовавшийся военный и политический вакуум немедленно заполнили Европейский союз и США и Турция (провозглашающая себя сильным союзником этих силовых центров) возобновила попытки своего расширения на Южный Кавказ и дальше на Центральную Азию. Не секрет, что в Турции открыто обсуждают необходимость своего расширения также в сторону Северного Кавказа и Каспийско-волжского региона России.

Эта историческая справка необходима для того, чтобы уважаемому читателю было понятно, на чем основывался до сих пор баланс сил в большом Кавказском регионе и в каком логическом направлении развивается военно-политическая ситуация, которая грозит неотвратимым изменением этого баланса в результате военного катаклизма в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

Современные планы расширения Турции на Восток

Президент Турции Р.Т.Эрдоган и его союзники не скрывают своего стремления восстановить в евразийском пространстве влияние и мощь былой Османской империи. Это политика даже обрела свое политологическое название – “неосманизм”. Один из ближайших советников турецкого лидера создал также концепцию образования новой мусульманской коалиции, включающей 61 исламское государство в большую конфедерацию с центром в Стамбуле. Эта конфедерация, по замыслу неоосманистов, должна стать одной из сверхдержав современного мира. После попыток вмешаться в конфликты в Сирии, Ливии, Ираке, в зоне Персидского залива и восточного Средиземноморья турецкие военно-политические стратеги вклинились также в зону Карабахского конфликта, открыто поддерживая Азербайджан военной силой, техникой, дипломатическим и политическим прикрытием, а также перебрасывая туда более 1450 бойцов-джихадистов из числа подконтрольных Турции туркоманов зоны турецкого влияния на севере Сирии. Турция стремится использовать конфликт в Нагорном Карабахе для экспансиии в напралении Азербайджана и с целью окончательно подавить Армению и Арцах, уничтожив их как геополитический самостоятельный фактор. Понимает ли Азербайджан, что становится разменной монетой в глобальной игре по турецкому расширению? Конечно понимает. Однако на фоне антиармянской истерии и политики армянофобии, желая уничтожить армянство Нагорного Карабаха и нанести как можно больше вреда Армении любой ценой, основываясь на провозглашенной 30 лет тому назад политики “одна нация - два государства”, Азербайджан пытается как решить свои вопросы в Карабахе, так и стать действенным проводником политики турецкого расширения, как формы, набирающей все больший темп, идеологии современного пантюркизма.

В эпоху Первой мировой войны османским младотуркам удалось уничтожить западных армян и ликвидировать естественный барьер на пути пантуранистского распространения на Восток. Современная Республика Армения, даже вместе с непризнанной Нагорно-Карабахской Репсубликой, не является серьезным препятствием для современного пантюркизма. Однако азербайджанская военно-дипломатическая и пропогандистская машина сделали все, чтобы представить Армению врагом тюркского и исламского мира. За всем этим внимательно и озабоченно следит соседний Иран, который по ряду причин не может быть довольным усиливающимся влиянием Турции у своих северных границ.

Терпение России и ее миссия

Что же Россия? В российском эстаблишменте хорошо владеют историей и идеологическими основами былого российско-турецкого противостояния и новых турецких аппетитов. Логика перечисленных нами войн научила российскую дипломатию крайне осторожно реагировать на действия Турции и без особой необходимости не отвечать на провокации, способные серьезно дестабилизировать ситуацию на огромных евразийских просторах. Интересно, что развивая успех развития Евразийского экономического союза и разрабатывая стратегии ее развития до 2025г., Россия предлагает концепцию Большого евразийского партнерства, которое теоретически направлено на установление экономического сотрудничества между Россией с ее союзниками (в том числе Арменией), Китаем, Индией, Исламским миром, а также (что так же принципиально) с Европейским Союзом. Предложения России об этом глобальном экономическом партнерстве наверняка направлены на сублимацию в конструктивное русло потенциала тюркского сближения и попытки сделать прогнозируемым и возможно контролируемым турецкое распространение. Россия сегодня 6-7 экономика в мире. Турция – 17 экономика. Нежелание России войти в лобовое столкновение с Турцией очевидно. Но ситуация в Сирии и война в Нагорном Карабахе настоятельно требуют адекватных реакций России. Точно можно спрогнозировать, что Россия не может участвовать в миротворческом процессе в Сирии, но, в то же время, отгородиться от участия в миротворческой миссии в Карабахе. Превращение территории Азербайджана в рассадник джихадистского терроризма настоятельно диктует необходимость адекватного военно-политического вмешательства заинтересованных стран. Россия, как кавказская страна, имеет больше всех ведущих держав мира влияние на Армению и Азербайджан. Однако она одна не может быть арбитром в этом конфликте. Ей просто не дадут этого делать США и Евросоюз. Поэтому очевидно, что Россия совместно с другими сопредседателями Минской группы ОбСЕ в состоянии заставить конфликтующие стороны (конкретно – Азербайджан) прекратить боевые действия и немедленно вывести из зоны конфликта турецких военных и наемнические террористические формирования.

И последнее. На протяжение нескольких лет турецко-азербайджанский тандем плел хитрую по восточному интригу, по которой Армения должна была отдалиться от России в попытке сблизиться с глобальным Западом и перестать быть надежным, прогнозируемым, преданным союзником России в регионе Южного Кавказа. Может быть, в том числе из-за недооценки этой интриги и из-за бездействия Армении во многих политических кругах России стало возможным уравнение военно-политического союзника Армении и стратегического партнера, который однако, в отличие от Армении, не является ни членом ЕАЭС и ОДКБ. Азербайджанской дипломатии удалось внушить многим в России, что Армения не годится в роли союнзика, а Азербайджан (который не хочет быть официальным союзником России), все-таки является более предпочтительным и желаемым партнером. Сегодня, когда армяне воюют против азербайджанских, турецких и наемнических сил, многие снова реально начали оценивать ситуацию, понимать геополитическую суть происходящего и понять, что нельзя отдавать армян на съедение турецко-азербайджанскому тандему. По образному выражению одного уважаемого мною друга – армянского журналиста-политолога, настал момент перезагрузки российско-армянских стратегически-союзнических отношений с целью адекватного ответа на ближневосточные современные угрозы. Ослабление Армении грозит нарушением установленного за последнее 100-летие геополитического баланса в регионе. Ведь с уходом России из Южного Кавказа, процесс ее сжимания вовсе не прекратится. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ответ на вопрос иностранного журналиста, по итогам разговоров с Президентом России Владимиром Путиным, твердо ответил, что если Армения окажется жертвой агрессии, то Россия выполнит свой союзнический долг. Сейчас, кажется, следует ожидать большей активности России в следующем направлении. Как кавказской державе проявить все возрастающую активность по консолидации сил посредников Минской группы ОБСЕ и потребовать немедленного прекращения боевых действий и недопущения вовлечения новых зон в войну.

Думается, что настало время для придания нового содержания и нового звучания армяно-российскому союзу с учетом новых реалий и угрожающих перспектив.

АРАМ САФАРЯН

Политический аналитик,

координатор Евразийского экспертного клуба