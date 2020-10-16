Выборы нового президента Киргизии состоятся ориентировочно 17 января 2021 года
09:44, 16 Октябрь, 2020
Досрочные президентские выборы в Киргизии могут состояться 17 января следующего года. Об этом ТАСС сообщила в пятницу председатель Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова.
"Досрочные президентские выборы (речь идет о дате - здесь и далее прим. ТАСС) назначает Жогорку Кенеш (парламент)", - сказала она. По словам главы ЦИК, выборы по закону должны быть проведены в трехмесячный срок после отставки главы государства. "Ориентировочно это 17 января", - отметила она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
По словам главы ЦИК, повторные парламентские выборы в Киргизии планируются на 20 декабря.
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