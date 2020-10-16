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Европейские индексы - 15-10-20

Европейские индексы - 15-10-20

МОСКВА, 16 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.49% и составил 12703.75 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 1.73% и составил 5832.52 пункта, а российский RTSI снизился на 2.41% и составил 1132.29 пункта.


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