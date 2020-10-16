Цены на цветные металлы - 15-10-20

ЛОНДОН, 16 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.03% и составила 1853.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.15% и составила 6715.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.61% и составила 1789.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.31% и составила 15152.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.16% и составила 18285.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.23% и составила 2416.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.56% и составила 19621.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33305.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.