По факту убийства азербайджанцами двух мирных жителей в прокуратуре Арцаха возбуждено уголовное дело

По факту жестокого убийства двух мирных жителей Арцаха в ходе агрессивной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, в Генеральной прокуратуре Арцаха возбуждено уголовное дело. Об этом «Арменпресс» сообщили в Генпрокуратуре Арцаха.

“В социальных сетях сегодня активно распространен видеоматериал, на котором видно, как военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской Республики, исходя из мотивов очевидной национальной ненависти, расстреливают двух безоружных и беззащитных мирных жителей: пожилого и молодого, проявляя особую жестокость, продолжая стрелять и по их павшим телам. По факту убийства Генпрокуратурой Республики Арцах возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1 части 1 статьи 416 УК Республики Арцах.

“Согласно фактическим данным, полученным в результате проведенных мероприятий, с серьезнейшим нарушением международного гуманитарного права военнослужащими Азербайджанской диверсионной группы в ходе проникновения в город Гадрут на улице Артура Мкртчяна было совершено убийство двух гражданских лиц, лишенных средств защиты, фактически имеющих статус пленных: жителя города Гадрут, 1947 г. р. и жителя села Тайк Гадрутского района 1995 г. р.”, - сообщили в Генпрокуратуре Республики Арцах.

В центре внимания представительства Армении в Европейском суде по правам человека находится распространенный азербайджанскими СМИ видеоматериал о расстреле армянских военнопленных. На основании которого подготавливаются материалы для обращения в ЕСПЧ.