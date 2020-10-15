Группа молодых людей очистила церковь Казанчецоц в Шуши

По инициативе организации «Рядом с солдатом» группа молодых людей 15 октября очистила церковь Казанчецоц от пыли и мусора. Как сообщает Арменпресс, в репортаже Общественного телевидения Арцаха отмечается, что администрация района Шуши откликнулась на эту инициативу.

«На линии фронта мы услышали новость об обстреле церкви Казанчецоц. Пока мы были здесь, решили более или менее привести в порядок нашу святыню. Мы пытались направить нашему народу месседж о том, что они никогда не должны отчаиваться, потому что цель врага, когда он бомбит церковь, - сломить нашу волю, но они потерпели неудачу, потому что у нас есть три ценности, которые никто не может отнять у нас: вера, наше единство и наше право жить свободно». сказал один из молодых инициаторов.

8 октября Азербайджан дважды подверг ракетному обстрелу церковь Казанчецоц в Шуши, в результате чего комплекс был частично поврежден, а трое российских журналистов получили ранения.