Настало время, чтобы мир признал Республику Арцах: турецкая журналистка

Турецкая журналистка и политический аналитик Узай Булут считает, что настало время, чтобы мир признал Республику Арцах. Как сообщает Арменпресс, об этом Булут написала в опубликованной на сайте Modern diplomacy статье, в которой она затрагивает военные действия, развязанные Азербайджаном против Арцаха.

Турецкий журналист начинает статью с исторического обзора боевых действий, начавшихся 27 сентября, отмечая, что Азербайджан начал обстреливать проживающих в Республике Арцах армян, в том числе в Степанакерте, столице Арцаха.

«Во время боевых действий Азербайджан наносил удары не только по населенным пунктам, включая Степанакерт, но и по армянским культурным и духовным памятникам. 8 октября Азербайджан нанес удар по церкви Казанчецоц в Шуши. Казанчецоц - одна из крупнейших армянских церквей в мире. Церковь бомбили дважды, ранив трех журналистов, которые снимали последствия первого удара», - написала журналистка.

Булут отмечает в статье, что в 1990-х годах, когда азербайджанцы захватили Шуши, они хранили в церкви Казанчецоц свое оружие и снаряды, которыми затем обстреливали город Степанакерт. Даже после окончания войны в церкви оставались следы и остатки азербайджанского оружия, но армяне смогли восстановить церковь в очень короткие сроки, и многие девушки и юноши венчаются там в течение многих лет.

«Азербайджан действует при прямой поддержке Турции. Президент Турции сказал азербайджанцам: «Да будет благословенна ваша «ghazwa». Этот слово в исламе означает борьбу или нападение на немусульман с целью расширения мусульманской территории и обращения немусульман в ислам. Таким образом, Эрдоган открыто заявил, что нападения на территорию Армении являются джихадом. также направила в Азербайджан тысячу сирийских джихадистов для борьбы с Арцахом», - отметила турецкая журналистка.

В своей статье Узай Булут подробно остановилась на арцахской проблеме, экспансионистских и неоосманских устремлениях Турции, резне армян в Сумгаите и других городах Азербайджана, а также подчеркнула, что подавляющее большинство населения Арцаха составляли армяне.

«Эффективный способ остановить насилие и разрушения - это официально признать Республику Арцах, ради защиты которой коренные армяне пожертвовали так много на протяжении всей своей истории», - заключила Булут.