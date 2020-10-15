Парламент Люксембурга единогласно принял осуждающую военные действия Азербайджана резолюцию

Парламент Люксембурга единогласно принял резолюцию, осуждающую развязанные Азербайджаном против Арцаха военные действия. Как сообщает Арменпресс, в резолюции, в частности, говорится:

«Палата депутатов Люксембурга.

- принимая во внимание, что приводящая к гибели людей борьба между Арменией и Азербайджаном за суверенитет армянонаселенного Нагорного Карабаха продолжается,

- констатируя, что 27 сентября 2020 года Азербайджан начал наступление с целью установления контроля над Нагорным Карабахом,

- осознавая, что текущие бои являются самыми жестокими после подписанного в 1994 году соглашения о прекращении огня,

- констатируя растущие трудности с участием третьих стран, в частности, Турции,

- осознавая, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказывает политическую и военную помощь Азербайджану, в том числе поставляя сирийских наемников и военное оборудование,

- отмечая, что Турция предъявила ультиматум, настаивая на том, что соглашение о прекращении огня будет установлено только тогда, когда поддерживаемые Ереваном (Армения) силы покинут спорную территорию,

- осознавая, что этот военно-политический конфликт с участием третьих сторон может привести к более крупному конфликту,

Призывает правительство четко осудить все военные действия, противоречащие соглашению 1994 года; осудить любое иностранное вмешательство, направленное против одной из конфликтующих сторон, в частности военную помощь Турции Азербайджану; поддержать инициативы по прекращению огня в Нагорном Карабахе и призвать к соблюдению принципов соглашения о прекращении огня 1994 года», - говорится в резолюции.