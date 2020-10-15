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Парламент Люксембурга единогласно принял осуждающую военные действия Азербайджана резолюцию

Парламент Люксембурга единогласно принял осуждающую военные действия Азербайджана резолюцию

Парламент Люксембурга единогласно принял резолюцию, осуждающую развязанные Азербайджаном против Арцаха военные действия. Как сообщает Арменпресс, в резолюции, в частности, говорится:

«Палата депутатов Люксембурга.

- принимая во внимание, что приводящая к гибели людей борьба между Арменией и Азербайджаном за суверенитет армянонаселенного Нагорного Карабаха продолжается,

- констатируя, что 27 сентября 2020 года Азербайджан начал наступление с целью установления контроля над Нагорным Карабахом,

- осознавая, что текущие бои являются самыми жестокими после подписанного в 1994 году соглашения о прекращении огня,

- констатируя растущие трудности с участием третьих стран, в частности, Турции,

- осознавая, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказывает политическую и военную помощь Азербайджану, в том числе поставляя сирийских наемников и военное оборудование,

-  отмечая, что Турция предъявила ультиматум, настаивая на том, что соглашение о прекращении огня будет установлено только тогда, когда поддерживаемые Ереваном (Армения) силы покинут спорную территорию,

- осознавая, что этот военно-политический конфликт с участием третьих сторон может привести к более крупному конфликту,

Призывает правительство четко осудить все военные действия, противоречащие соглашению 1994 года; осудить любое иностранное вмешательство, направленное против одной из конфликтующих сторон, в частности военную помощь Турции Азербайджану; поддержать инициативы по прекращению огня в Нагорном Карабахе и призвать к соблюдению принципов соглашения о прекращении огня 1994 года», - говорится в резолюции.


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