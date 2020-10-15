Зограбян назвала казнь армянских пленных военным преступлением Турции и Азербайджана

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян называет расстрел Азербайджаном армянских военнопленных военным преступлением. В беседе с Арменпресс Зограбян отметила, что по этому случаю она собирается обратиться в международные структуры.

«Я был в ужасе, увидев это видео. Я уже подготовила все материалы. Видео будет разослано во все европейские институты, Комиссару по правам человека, президенту ПАСЕ, в Управление ООН по правам человека, в Европейский парламент, всем политическим группам ПАСЕ.

Если международное сообщество не увидит, что эта война уже выходит за пределы региона и она превратится в гораздо более серьезную, глобальную войну, если международное сообщество продолжит ограничиваться призывами и не остановит завербованных Турцией и Азербайджаном террористов из Сирии и Ливии, которые используют гораздо более жестокие методы, чем Исламское государство, этот же террор постучится в дверь международного сообщества», - сказала Зограбян.

Наира Зограбян добавила, что казнь армянских военнопленных определенно является военным преступлением против человечества.

«Это военное преступление против человечности согласно всем международным конвенциям, конвенциям, которые подписали Азербайджан и Турция и которые они каждый день топчут ногами. Я отправлю письма утром, потому что людей расстреливают, и этому должны быть даны четкие оценки. Закутанных в государственный флаг Республики Армения людей расстреливают», - сказала Наира Зограбян.

Распространенная в азербайджанских СМИ видеозапись предполагаемой казни армянских военнопленных находится в центре внимания представительства Армении при Европейском суде по правам человека. На основании этого готовятся материалы для обращения в ЕСПЧ.