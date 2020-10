Омбудсмен Арцаха назвал казнь армянских пленных военным преступлением Баку

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян коснулся распространенного в азербайджанских СМИ видеоролика о предполагаемой казни армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс, Бегларян написал в своем микроблоге в Twitter, что это еще одно доказательство совершенного Азербайджаном военного преступления, которое распространяется азербайджанскими источниками.

«В азербайджанских соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как азербайджанские военнослужащие унижают и казнят военнопленных из Арцаха. Один из пленных - пожилое гражданское лицо.

У нас уже есть много доказательств таких военных преступлений, но МО Азербайджана опровергает свои преступления.

Вот доказательство из азербайджанского источника», - написал Бегларян.

Распространенная в азербайджанских СМИ видеозапись предполагаемой казни армянских военнопленных находится в центре внимания представительства Армении при Европейском суде по правам человека. На основании этого готовятся материалы для обращения в ЕСПЧ.

#BREAKING!#Azerbaijan social media published a video showing how Az servicemen are humiliating & killing #Artsakh/#Karabakh war prisoners, one of them an elderly civilian.

We already have many proofs on such #WarCrimes, but Az MoD rejects.

Here is the proof on Az source. pic.twitter.com/so9iuBRoyZ