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Омбудсмен Арцаха назвал казнь армянских пленных военным преступлением Баку

Омбудсмен Арцаха назвал казнь армянских пленных военным преступлением Баку

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян коснулся распространенного в азербайджанских СМИ видеоролика о предполагаемой казни армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс, Бегларян написал в своем микроблоге в Twitter, что это еще одно доказательство совершенного Азербайджаном военного преступления, которое распространяется азербайджанскими источниками.

«В азербайджанских соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как азербайджанские военнослужащие унижают и казнят военнопленных из Арцаха. Один из пленных - пожилое гражданское лицо.

У нас уже есть много доказательств таких военных преступлений, но МО Азербайджана опровергает свои преступления.

Вот доказательство из азербайджанского источника», - написал Бегларян.

Распространенная в азербайджанских СМИ видеозапись предполагаемой казни армянских военнопленных находится в центре внимания представительства Армении при Европейском суде по правам человека. На основании этого готовятся материалы для обращения в ЕСПЧ.


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