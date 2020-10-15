Омбудсмен Арцаха назвал казнь армянских пленных военным преступлением Баку
Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян коснулся распространенного в азербайджанских СМИ видеоролика о предполагаемой казни армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс, Бегларян написал в своем микроблоге в Twitter, что это еще одно доказательство совершенного Азербайджаном военного преступления, которое распространяется азербайджанскими источниками.
«В азербайджанских соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как азербайджанские военнослужащие унижают и казнят военнопленных из Арцаха. Один из пленных - пожилое гражданское лицо.
У нас уже есть много доказательств таких военных преступлений, но МО Азербайджана опровергает свои преступления.
Вот доказательство из азербайджанского источника», - написал Бегларян.
Распространенная в азербайджанских СМИ видеозапись предполагаемой казни армянских военнопленных находится в центре внимания представительства Армении при Европейском суде по правам человека. На основании этого готовятся материалы для обращения в ЕСПЧ.
#BREAKING!#Azerbaijan social media published a video showing how Az servicemen are humiliating & killing #Artsakh/#Karabakh war prisoners, one of them an elderly civilian.— Artak Beglaryan (@Artak_Beglaryan) October 15, 2020
We already have many proofs on such #WarCrimes, but Az MoD rejects.
Here is the proof on Az source. pic.twitter.com/so9iuBRoyZ
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