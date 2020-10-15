В результате обстрела ВС Азербайджана  кассетными снарядами в Арцахе погиб мирный житель

ВС Азербайджана, используя РСЗО «Смерч» обстреляли населенный пункт Красный Базар кассетными снарядами, по предварительным данным, один мирный житель погиб. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.