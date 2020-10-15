Политолог считает скопление террористов в Азербайджане очень опасным для ряда стран

Политолог Александр Маркаров подчеркивает, что переброска азербайджанской армией наемников для участия в боевых действиях во время войны против Арцаха может быть опасной для ряда стран. В беседе с Арменпресс Маркаров сослался на недавние сообщения ФСБ России о нейтрализации террористов в стране.

«В последние дни Федеральная служба безопасности России сообщила о нейтрализации и предотвращении терроризма. Это подтверждает тот факт, что сегодня никто не защищен от угрозы терроризма», - сказал Маркаров.

На вопрос, связаны ли события в России с переброской террористов из Сирии в Азербайджан, политолог сказал, что не видит четкой связи, но этот факт может представлять опасность для ряда стран.

«Эта опасность возрастает, когда Азербайджан фактически использует свою территорию, чтобы стать новым звеном между международным сообществом и перемещением наемников, которые являются членами террористической группировки. Не исключено, что сегодня Азербайджан является территорией, на которой фактически сосредоточены террористические силы. Это недопустимо, это совершенно не способствует стабильности и миру. Терроризм, не знающий границ и территорий, представляет собой глобальную угрозу», - сказал он.

По его словам, скопление террористов в Азербайджане, безусловно, беспокоит всех, и на это беспокойство нужно реагировать соответственно.