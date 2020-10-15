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В результате обстрела ВС Азербайджана в Арцахе ранение получила мирная жительница

В результате обстрела ВС Азербайджана в Арцахе ранение получила мирная жительница

В результате обстрела ВС Азербайджана в селе Кнараван Шаумянского района ранение получила 59-летняя Марина Тевосян. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Арцаха Артак бегларян.

«Сегодня азербайджанские вооруженные силы продолжают наносить удары по гражданским поселениям Арцаха, что является военным преступлением. Помимо разрушений в ряде населенных пунктов, мы также получили информацию о том, что в результате обстрела села Кнараван Шаумянского (Карвачарского) района ранение получила Марина Тевосян 1961 года рождения», - написал Бегларян.


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