Азиатские индексы - 15-10-20

ТОКИО, 15 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.51% и составил 23507.23 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.74% и составил 1631.79 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.26% и составил 3332.18 пункта, а HANG SENG снизился на 2.06% и составил 24158.54 пункта.