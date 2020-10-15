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Азиатские индексы - 15-10-20

Азиатские индексы - 15-10-20

ТОКИО, 15 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.51% и составил 23507.23 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.74% и составил 1631.79 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.26% и составил 3332.18 пункта, а HANG SENG снизился на 2.06% и составил 24158.54 пункта.


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