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Новый глава МИД Киргизии отметил стратегическое партнерство с Россией

Новый глава МИД Киргизии отметил стратегическое партнерство с Россией

Киргизия придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с РФ, заявил новый глава МИД республики Руслан Казакбаев.

В четверг министр принял посла Российской Федерации в республике Николая Удовиченко. По данным пресс-службы МИД, Удовиченко передал поздравления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по случаю назначения Казакбаева.

“Кыргызская Республика придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией”, - цитирует Казакбаева пресс-служба МИД. Он также поблагодарил российскую сторону "за поддержку народа Кыргызстана",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, в ходе беседы “глава внешнеполитического ведомства информировал собеседника о внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике и отметил, что в настоящее время положение в стране постепенно стабилизируется, происходящие политические процессы вернулись в конституционное поле, а также подчеркнул, что полностью сформирована исполнительная ветвь власти Кыргызской Республики, которая активизировала свою деятельность, в том числе, по восстановлению социально-экономического положения страны и принимает меры по борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции”.

 “Стороны выразили готовность к осуществлению запланированных мероприятий, в том числе в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России, продолжению конструктивного диалога в духе стратегического партнерства и союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией”, - подчеркнули в МИД.


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