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Советник премьер-министра рассказал о возможном обращении в ОДКБ

Советник премьер-министра рассказал о возможном обращении в ОДКБ

Военно-политическое руководство Республики Армения, когда будет принято соответствующее решение, объявит об официальном обращении в Организацию Договора о коллективной безопасности. Об этом на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс заявил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян, представив факты обстрелов гражданской инфраструктуры Республики Армения со стороны вооруженных сил Азербайджана.

«В своем выступлении премьер-министр Армении отметил, что Армения предпримет все меры, которые обеспечат безопасность Армении, в том числе и обращение в ОДКБ. Сейчас мы говорим о материалах, которые готовятся. Когда решение будет принято военно-политическим руководством, оно будет объявлено», - сказал Арутюнян.


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