Ирак аннулировал контракт на разработку месторождения газа с международным консорциумом

Ирак аннулировал соглашение о разработке крупного газового месторождения Эль-Мансурия, достигнутое ранее с международным консорциумом компаний трех государств. Об этом, как сообщило иракское информационное агентство INA, заявил в четверг министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер.

"Министерство нефти, - сказал министр, - отменило контракт на разработку месторождения Эль-Мансурия, расположенного в провинции Дияла, с международным консорциумом, в который входят компании из Турции, Южной Кореи и Кувейта". О причинах отмены договоренностей Абдель Джабер не информировал,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Иракский министр также указал, что правительство "пригласило ряд международных компаний принять участие в новом конкурсе на разработку Эль-Мансурии". Как отметил Абдель Джабер, министерство нефти выберет нового партнера, который "предоставит лучшие технические решения для эксплуатации и разработки месторождения, чтобы гарантировать максимальную экономическую отдачу для государства".

По данным министра, запасы природного газа на месторождении Эль-Мансурия оцениваются в 4,5 трлн кубометров.