Генпрокуратура Армении передала РФ и Ирану доказательства наличия наемников в Азербайджане

Генеральная прокуратура Республики Армения передала коллегам из Российской Федерации и Ирана подтвержденные в рамках уголовных дел доказательства наличия наемников в составе вооруженных сил Азербайджана. Об этом на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс заявил военный прокурор Армении, заместитель генерального прокурора Ваге Арутюнян.

«Прокуратура активно сотрудничает с зарубежными партнерами, в частности, с Российской Федерацией и Ираном. Мы предоставили им доступные, проверенные доказательства и можем сказать, что стараемся делать все возможное в соответствии с нашим ежедневным графиком работы, чтобы, в связи с тем, что в вооруженных силах Азербайджана уже есть наемники, были приняты соответствующие меры для предотвращения их проникновения, для установления их личности и т.д.», - сказал Арутюнян.

Ваге Арутюнян отметил, что по фактам развязанной Азербайджаном военной агрессии, международного терроризма и других преступлений уже возбуждено более двух десятков уголовных дел.

«Факты уже подтверждены, принимаются соответствующие меры для их полной правовой оценки, а также для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных в преступлении», - сказал военный прокурор Армении.