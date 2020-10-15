Представитель МО представил факты об участиии турецких F-16 в боевых действиях против Арцаха

Есть ряд фактов об участии турецких многофункциональных истребителей F-16 в боевых действиях против Арцаха. Об этом на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс заявил заместитель начальника войск ПВО - начальник штаба Гарик Мовсесян, представив некоторые факты.

Он сначала напомнил, что многофункциональные истребители F-16 появились на территории Азербайджана в июле, накануне подготовки масштабных турецко-азербайджанских военных учений. «Как во время подготовки к учениям, так и во время учений, указанные самолеты вели активные действия, выполняли активные тренировочные полеты вдоль государственной границы с Арменией и Арцахом, в основном нацелившись на направления Гянджа-Варденис, Гянджа-Карвачар, Гянджа-Мартакерт, Степанакерт и Гадрут. После учений указанные самолеты не вернулись на территорию Турции, они остались в аэропорту Гянджи», - сказал Мовсесян.

Позже, 23 сентября, командование ВВС Турции произвело смену дежурства самолетов F-16, их экипажей и технического персонала, дислоцированных в аэропорту Гянджа. Мовсесян отметил, что рейс из Турции в Азербайджан осуществлялся через воздушное пространство Грузии.

«23 сентября в 16:00 осуществляющие дежурство самолеты вылетели из Гянджи через Грузию, чтобы их передислоцироваться в аэропорт своей основной базы. С первого дня развязанного Азербайджаном 27 сентября широкомасштабного наступления турецкие самолеты F-16 активно участвовали в выполнении авиационных задач, таких как бомбардировки и ракетные удары по объектам на территориях Республики Армения и Республики Арцах», - сказал Мовсесян.

Есть ряд фактов об участии турецких F-16 в боевых действиях. Мовсесян представил некоторые из них. «27 сентября два самолета F-16 ВВС Турции нарушили воздушное пространство Армении на глубине до 6 км во время авиаудара в направлении Гянджа-Сотк-Варденис по населенным пунктам Мец Масрик и Сотк», - сказал он.

Мовсесян также напомнил, что 29 сентября около 12:16 два самолета F-16, дежурившие в районе Мингечаурского водохранилища, обнаружив летевший из глубины к госгранице самолет Су-25 ВС Армении, направилась в сторону государственной границы и примерно в 60 км от границы поразили самолет СУ-25 армянской стороны. После этого военно-политическое руководство Армении сделало заявления о том, что Турция принимает непосредственное участие в войне, в том числе с привлечением авиации.

«3 октября, чтобы скрыть свои дальнейшие действия, противник перебросил самолеты F-16 из аэропорта Гянджи в аэропорт Габалы», - сказал он, отметив, что если раньше турецкие F-16 вели операции отдельными группами, потом меняется тактика, и они начинают работать вместе с авиацией ВВС Азербайджана.

Мовсесян отметил, что в результате 18 дней боевых действий, анализируя работу самолетов F-16, можно сделать вывод, что турецкие самолеты F-16 выполняют следующие важные задачи в Азербайджане: координация действий ВВС Азербайджана, их поддержка во время ракетных бомбардировок на территории Республики Армения и прикрытие их операций.