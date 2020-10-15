Азербайджан в основном использует БПЛА турецкого и израильского производства

В арсенале Азербайджана есть и применяются беспилотники турецкого и израильского производства, более того - в вооружении Азербайджана в основном БПЛА производства именно этих двух стран. Об этом на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс заявил заместитель начальника войск ПВО - начальник штаба Гарик Мовсесян.

На вопрос, есть ли в арсенале Азербайджана турецкие и израильские беспилотники и использовались ли они, Мовсесян ответил утвердительно. «В основном БПЛА производства этих двух стран находятся на вооружении Азербайджана», - сказал Мовсесян.

В частности, он коснулся беспилотников турецкого производства типа «Байрактар», которые могут летать на высоте до 12 тысяч метров, вести активную разведку, длительное время находиться в воздухе, направлять огневые средства.

Коснувшись заявлений Азербайджана о том, что они не наносили ударов по территории Республики Армения, Мовсесян назвал их ложными. «С первого дня противник обстрелял ракетами город Варденис Гегаркуникской области, близлежащие населенные пункты, а в последующие дни - в направлении Сюникской области, в результате чего у нас есть жертвы и раненые. 10 октября противник дважды ударил из БПЛА по подразделениям ПВО, осуществляющим противовоздушную оборону в городе Капан, в результате чего у нас есть потери личного состава, есть и уничтожение военной техники», - сказал он.

Աննա Գրիգորյան