В ОДКБ активно обсуждают вопрос миротворчества в Карабахе։ генсек
16:44, 15 Октябрь, 2020
Вопрос миротворчества в Нагорном Карабахе активно обсуждается в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik Беларусь, об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.
"Идет активно обсуждение миротворчества в этом регионе (Нагорном Карабахе – ред)", – сказал генсек.
Ранее генсек уже выразил обеспокоенность по поводу обострения конфликта. ОДКБ призвала стороны конфликта добиваться мирного урегулирования и воздержаться от провокационных действий.
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