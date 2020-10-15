В ОДКБ активно обсуждают вопрос миротворчества в Карабахе։ генсек

Вопрос миротворчества в Нагорном Карабахе активно обсуждается в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik Беларусь, об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Идет активно обсуждение миротворчества в этом регионе (Нагорном Карабахе – ред)", – сказал генсек.

Ранее генсек уже выразил обеспокоенность по поводу обострения конфликта. ОДКБ призвала стороны конфликта добиваться мирного урегулирования и воздержаться от провокационных действий.