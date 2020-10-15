Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy’s Laboratories подала Генеральному контролеру лекарственных средств Индии (DCGI) пересмотренную заявку на проведение тестирования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил агентству ANI правительственный чиновник.

Ранее индийский регулятор в сфере медицины отклонил предложение Dr Reddy’s Laboratories о проведении в стране сразу третьей фазы испытания российской вакцины и предложил провести вторую и третью стадию ее исследования,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о проведении клинических исследований вакцины. Сообщалось, что после получения одобрения местных регуляторов в Индию будет поставлено 100 миллионов доз. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Индия находится на втором после США месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в стране превысило 7,2 миллиона человек, скончались от этого заболевания более 110 тысяч человек, лечение проходят около 826 тысяч, более 6,3 миллионов человек выздоровели.