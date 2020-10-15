Елизавета II впервые с марта посетила мероприятие вне Виндзорского замка

Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса приняла участие в мероприятии вне своей резиденции в Виндзорском замке. Как в четверг сообщил телеканал Sky News, местом визита Ее Величества стала британская лаборатория Портон-Даун близ Солсбери.

По его сведениям, вместе с королевой в Портон-Даун приехал принц Уильям для того, чтобы открыть там новый центр энергетической аналитики. Помимо этого, члены монаршей семьи встретились со специалистами, занимающимися защитой Соединенного Королевства от терроризма и преступности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В марте этого года Ее Величество вместе с супругом - 98-летним принцем Филипом - переехала из Лондона в Виндзор по соображениям безопасности, так как в Букингемском дворце постоянно работают около 500 человек, а в расположенном в 40 км от центра Лондона Виндзорском замке - около 100, что делает вероятность заражения коронавирусом намного меньше.