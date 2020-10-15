Для МККК необходимо обеспечить возможность осуществления гуманитарной миссии: Омбудсмен Армении

Круглосуточный мониторинг Омбудсмена Армении показывают, что при многочисленных вооруженных нападениях Азербайджана на Арцах и Армению, начавшихся с 27 сентября, враг не проводит различия между военными объектами и гражданскими населенными пунктами, во многих случаях его удары напрямую направлены на гражданское население. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

“Запрещенное оружие убивает или ранит мирных жителей”, - сказал он, - “ Защитник прав человека в Арцахе мне регулярно сообщает, что раненные мирные жители находятся в разных городах и селах Арцаха, но из-за продолжающихся агрессивных атак медперсонал не может добираться до этих мест и оказывать людям необходимую помощь. По словам моего арцахского коллеги, вооруженные силы Азербайджана в Арцахе атаковали машину скорой помощи и больницу, где, по официальным данным, находились и мирные жители. Регулярно сообщается о жертвах среди военных.

Вчера состоялись мои срочные консультации с компетентными органами Армении, и Защитник прав человека Арцаха сделал то же самое в Арцахе. В обоих случаях были получены твердые заверения в том, что и Армения, и Арцах готовы обменяться телами погибших и пленными, поскольку отсутствие такой гуманитарной возможности считают недопустимым. Исследования показывают, что эта готовность всегда публично выражается в Армении и в Арцахе.

Нынешняя ситуация является продолжающимся грубым нарушением международного права, в частности фундаментальных требований международного гуманитарного права, закрепленных на уровне Конвенций 1949 года. Это не только нарушает права пострадавших мирных жителей, но и является неуважением к телам погибших, бесчеловечным отношением к их близким и родным.

Я присоединяюсь к заявлению регионального директора Международного комитета Красного Креста (МККК), сделанному 13 октября, и выражаю обеспокоенность общественности по поводу отсутствия режима прекращения огня по гуманитарным соображениям и условий для выполнения гуманитарной миссии МККК. Несколько дней назад я обсудил эти вопросы с главой офиса МККК в Армении Клэр Метро.

Необходимо прекратить это бесчеловечное обращение и предоставить МККК возможность для выполнения его гуманитарной миссии. Должна быть предоставлена реальная возможность для выполнения этой миссии, а не формальная”, - говорится в заявлении Омбудсмена.