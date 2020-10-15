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Прокуратура США три года изучала связь Трампа и госбанка Египта

Прокуратура США три года изучала связь Трампа и госбанка Египта

Федеральные прокуроры США три года изучали вопрос о возможной связи президента Дональда Трампа и египетского государственного банка во время предвыборной кампании 2016 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным источников, расследование началось три года назад, когда появились разведданные, в том числе от информатора, о поступлении $10 млн из египетского банка на поддержку предвыборной кампании Трампа в 2016 году.


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