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Президент Армении подписал указ о посмертном награждении Ваагна Асатряна орденом Отечества

Президент Армении подписал указ о посмертном награждении Ваагна Асатряна орденом Отечества

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о посмертном награждении командира N-ской воинской части МО Республики Армения полковника Ваагна Асатряна орденом Отечества.

Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции Республики Армения, а также части 1 и 9 статьи 5.3 Закона Республики Армения “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”,

за исключительные заслуги в деле обеспечения обороны и безопасности Родины, самоотверженность и преданность, проявленные в ходе боевых действий, командир N - ской воинской части Министерства обороны Республики Армения, полковник Ваагн Феликсович Асатрян посмертно награжден орденом Отечества”, - говорится в указе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он подал президенту ходатайство о посмертном присвоении звания Национального героя командиру войсковой части N полковнику Ваагну Асатряну. Полковник Асатрян героически погиб при защите Родину от турецко-азербайджанской террористической агрессии.


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