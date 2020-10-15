Армянская сторона сбила еще один азербайджанский штурмовик Су-25. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заявил заместитель начальника штаба войск ПВО Гарик Мовсесян.

“За 10 минут до пресс-конференции мы получили информацию, что уничтожен еще один штурмовик противника СУ-25”, - сказал Мовсесян.

12 октября подразделениями ПВО Армии обороны Арцаха был сбит еще один вражеский штурмовик Су-25.

Анна Григорян