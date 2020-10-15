Армянская сторона сбила еще один азербайджанский штурмовик Су-25
15:41, 15 Октябрь, 2020
Армянская сторона сбила еще один азербайджанский штурмовик Су-25. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заявил заместитель начальника штаба войск ПВО Гарик Мовсесян.
“За 10 минут до пресс-конференции мы получили информацию, что уничтожен еще один штурмовик противника СУ-25”, - сказал Мовсесян.
12 октября подразделениями ПВО Армии обороны Арцаха был сбит еще один вражеский штурмовик Су-25.
Анна Григорян
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