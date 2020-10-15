Меган Маркл сравнила пользователей соцсетей с наркоманами

Меган Маркл приняла участие в Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения, который организует издание Fortune. Большую часть своего выступления она посвятила опасностям соцсетей, сообщает Daily Mail.

Герцогиня Сассекская сравнила пользователей, проводящих там много времени, с наркоманами и подчеркнула, что "очень переживает за людей, для которых жизнь онлайн стала частью повседневности".

Меган призналась, что сама давно не была в соцсетях. По ее словам, аккаунт Sussexroyal в инстаграме вела команда помощников, и она ничего в нем не публиковала,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Маркл уточнила, что до замужества очень много времени проводила онлайн. В 2018 году у нее в инстаграме было 1,9 миллиона подписчиков. Она также пользовалась твиттером и фейсбуком и вела блог о стиле жизни под названием The Tig.

"Я решила, что у меня больше не будет своего аккаунта, я не знаю, что происходит в соцсетях, и мне кажется, что такой подход очень помогает мне в жизни", — рассказала она.

"Думаю, что люди в большинстве своем не осознают, какое губительное влияние сети на нас оказывают", — добавила Маркл.

Ее слова во многом перекликаются с выводами фильма "Социальная дилемма" на Netflix, который широко обсуждался в Сети.

Онлайн-выступление 39-летней Меган Маркл длилось 15 минут в соответствии с регламентом саммита. Взнос каждого его участника составлял 1750 долларов США.