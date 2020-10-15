ФСБ уничтожила двух террористов, готовивших теракты в Волгограде

ФСБ нейтрализовала двух членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России), планировавших теракты в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как отметили в ЦОС, их деятельность координировали с территории Сирии. Террористы планировали атаки на "здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия". "При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы", - отметили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, членами террористической ячейки были выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона. На месте происшествия, а также в квартирах, где проживали радикальные исламисты, следователи обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, религиозную литературу, а также карту Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения террористических атак,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения", - подчеркнули в ЦОС.