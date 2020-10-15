АО Арцаха представила на награждение имена воинов, отличившихся в боевых действиях

Армия обороны Арцаха представила на награждение имена воинов, проявивших храбрость и героизм в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах.

В сообщении Армии обороны говорится, что майор Арамо Еганян, старший лейтенант Мерсик Багдасарян и рядовой Карен Апресян за уничтожение двух самолетов противника представлены к медали “За мужество”.

Рафик Ордоян за уничтожение 3-х БПЛА противника будет награжден медалью “За боевую службу”. Майор Армен Бахян, старший лейтенант Гагик Амирханян, старший лейтенант Татул Бабаян, младший сержант Нарек Алавердян за быстрое ориентирование в сложных боевых ситуациях и уничтожение 4-х БПЛА противника представлены к медали той же категории.

“Достижение, достойное истинного героя показал командир противотанковой батареи, капитан Арсен Габриелян, который, благодаря отличным профессиональным знаниям, волевым высоким качествам и хладнокровию, сумел вывести из строя 12 вражеских танков и в пользу наших сил решить ряд боевых эпизодов”, - говорится в сообщении АО Арцаха.