Первая африканская страна может объявить дефолт из-за коронавируса

Замбия готовится стать первым африканским государством, объявившим дефолт в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет газета Financial Times.

"Замбия предупредила о том, что она готова стать первым африканским государством, объявившим дефолт в результате пандемии коронавируса, если инвесторы, которым принадлежат облигации страны на 3 миллиарда долларов, отклонят просьбу южноафриканского государства о приостановке платежей", - сообщает газета.

По данным газеты, инвесторы, которые купили гособлигации Замбии на 3 миллиарда долларов, планируют отказать властям страны в просьбе о приостановке платежей. "Несмотря на угрозу дефолта, держатели облигаций, которые на следующей неделе должны решить, согласиться ли на просьбу правительства приостановить выплату процентов на шесть месяцев, заявили, что планируют отклонить это предложение", - пишет газета.

Отчасти нежелание инвесторов согласиться на условия Замбии связано с тем, что не ко всем кредиторам проявляется одинаковое отношение. Кроме того, инвесторы сообщают, что государство не предоставляет достаточно информации о дальнейшем устранении макроэкономического дисбаланса и восстановлении устойчивости экономики,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В то же время власти страны говорили ранее, что готовы к равному отношению со всеми кредиторами. Они говорили, что им нужна приостановка выплат для того, чтобы создать стратегию устойчивого управления долгом, поскольку страна ведет переговоры с МВФ. "Если Замбия не сможет прийти к соглашению со своими кредиторами, республика с ее ограниченными финансовыми возможностями не сможет производить платежи и, следовательно, не сможет предотвратить увеличение долга", - приводит газета заявление министерства финансов Замбии.