Приемная Министерства юстиции и Офис общественных услуг прекращают свою работу

Министерство юстиции сообщает, что в связи с увеличением случаев COVID-19 Агентство ЗАГС МЮ временно прекращает обслуживание граждан в приемной Министерства юстиции, а также временно закрывается Единый офис общественных услуг по адресу Вазгена Саркисяна, 3.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства юстиции Армении, Агентство ЗАГС принимает заявки на копии справок и сертификатов о семейном статусе, предусмотренных лишь электронной платформой e-servises.moj.am

“Сведения о возобновлении работ приемных можно будет получить по телефону 85-00.

Все записи ЗАГС можете делать в территориальных органах ЗАГС”, - говорится в сообщении.