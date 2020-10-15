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Председатель парламента Кипра ушел в отставку на фоне скандала

Председатель парламента Кипра ушел в отставку на фоне скандала

Председатель Палаты представителей (однопалатного парламента) Республики Кипр Димитрис Силлурис подал в отставку на фоне скандала о правонарушениях при реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило Кипрское информационное агентство со ссылкой на письменное заявление политика.

13 октября Силлурис заявил, что приостанавливает исполнение своих обязанностей до завершения расследования. 

 


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