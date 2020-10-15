Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов
13:56, 15 Октябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших при отражении азербайджанской агрессии.
- Дадоян Альберт Ованесович, 2000 г. р.
- Казарян Арутюн Арташесович, 2002 г. р.
- Григорян Эдуард Аликович, гражданское лицо, 1996 г. р.
- Налбандян Армен Мхитарович, 1990 г. р.
- Хачатрян Эрик Артурович, 2002 г. р.
- Акопян Давид Самвелович, 2001 г. р.
- Авакимян Аршак Вазгенович, 1990 г. р.
- Саркисян Левон Гарегинович, 1986 г. р.
- Рустамян Сашик Арменович, 1994 г. р.
- Григорян Камо Санасарович, 2000 г. р.
- Веранян Володя Варданович, 2001 г. р.
- Варданян Ваге Эдикович, 2000 г. р.
- Шамян Геворг Айкович, 2000 г. р.
- Багдасарян Давид Каренович, 2001 г. р.
- Саакян Самвел Суренович, 1986 г. р.
- Карапетян Манвел Арцрунович, 1988 г. р.
- Григорян Ованес Гамлетович, 1991 г. р.
- Минасян Вардгес Ваагнович, 1994 г. р.
- Агабабян Айк Рафаелович, 1985 г. р.
- Асатурян Андраник Александрович, 1988 г. р.
- Геворгян Ашот Гарникович, 1996 г. р.
- Мамиконян Мелик Арамаисович, 1997 г. р.
- Погосян Алекс Варданович, 2001 г. р.
- Лалаян Айк Гагикович, 2001 г. р.
- Маркарян Давид Мгерович, 2002 г. р.
- Симонян Арцрун Жирайрович, 1994 г. р.
- Севоян Левон Мехакович, 1994 г. р.
- Аветисян, Аветис Хачикович, 1997 г. р.
- Согомонян Генрик Рафикович, 2001 г. р.
- Боцинян Гор Сержикович, 1991 г. р.
- Бархударян Джон Грачикович, 1985 г. р.
- Караханян Карапет Александрович, 1989 г. р.
- Давидян Енок Александрович, 1988 г. р.
- Лазарян Гевонд Сосикович, 1972 г. р.
- Антонян Антон Багратович, 1984 г. р.
- Боцинян Паруйр Хачикович, 1989 г. р.
- Мкртумян Бабкен Араратович,1990 г. р.
- Джанибекян Арташес Корьюнович, 1985 г. р.
- Погосян Вардан Дереникович, 1987 г. р.
- Торосян Арамо Каренович, 1999 г. р.
- Погосян Хачик Мартиросович, 2000 г. р.
- Симонян Карен Ашотович, 1985 г. р.
- Хачатурян Хачатур Ованнесович, 1990 г. р.
- Дрмеян Арман Эдвардович, 1980 г. р.
- Григорян Андраник Каренович, 1993 г. р.
- Карапетян Эдик Арменович, резервный состав, 1964 г. р.
- Мисакян Артур Торгомович, резервный состав, 1973 г. р.
- Галстян Эдгар Артурович, 1999 г. р.
- Мясникян Мясник Паргевович, 1990 г. р.
До публикации этих имен было известно о 555 погибших.
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