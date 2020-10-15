Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших при отражении азербайджанской агрессии.

Дадоян Альберт Ованесович, 2000 г. р. Казарян Арутюн Арташесович, 2002 г. р. Григорян Эдуард Аликович, гражданское лицо, 1996 г. р. Налбандян Армен Мхитарович, 1990 г. р. Хачатрян Эрик Артурович, 2002 г. р. Акопян Давид Самвелович, 2001 г. р. Авакимян Аршак Вазгенович, 1990 г. р. Саркисян Левон Гарегинович, 1986 г. р. Рустамян Сашик Арменович, 1994 г. р. Григорян Камо Санасарович, 2000 г. р. Веранян Володя Варданович, 2001 г. р. Варданян Ваге Эдикович, 2000 г. р. Шамян Геворг Айкович, 2000 г. р. Багдасарян Давид Каренович, 2001 г. р. Саакян Самвел Суренович, 1986 г. р. Карапетян Манвел Арцрунович, 1988 г. р. Григорян Ованес Гамлетович, 1991 г. р. Минасян Вардгес Ваагнович, 1994 г. р. Агабабян Айк Рафаелович, 1985 г. р. Асатурян Андраник Александрович, 1988 г. р. Геворгян Ашот Гарникович, 1996 г. р. Мамиконян Мелик Арамаисович, 1997 г. р. Погосян Алекс Варданович, 2001 г. р. Лалаян Айк Гагикович, 2001 г. р. Маркарян Давид Мгерович, 2002 г. р. Симонян Арцрун Жирайрович, 1994 г. р. Севоян Левон Мехакович, 1994 г. р. Аветисян, Аветис Хачикович, 1997 г. р. Согомонян Генрик Рафикович, 2001 г. р. Боцинян Гор Сержикович, 1991 г. р. Бархударян Джон Грачикович, 1985 г. р. Караханян Карапет Александрович, 1989 г. р. Давидян Енок Александрович, 1988 г. р. Лазарян Гевонд Сосикович, 1972 г. р. Антонян Антон Багратович, 1984 г. р. Боцинян Паруйр Хачикович, 1989 г. р. Мкртумян Бабкен Араратович,1990 г. р. Джанибекян Арташес Корьюнович, 1985 г. р. Погосян Вардан Дереникович, 1987 г. р. Торосян Арамо Каренович, 1999 г. р. Погосян Хачик Мартиросович, 2000 г. р. Симонян Карен Ашотович, 1985 г. р. Хачатурян Хачатур Ованнесович, 1990 г. р. Дрмеян Арман Эдвардович, 1980 г. р. Григорян Андраник Каренович, 1993 г. р. Карапетян Эдик Арменович, резервный состав, 1964 г. р. Мисакян Артур Торгомович, резервный состав, 1973 г. р. Галстян Эдгар Артурович, 1999 г. р. Мясникян Мясник Паргевович, 1990 г. р.

До публикации этих имен было известно о 555 погибших.