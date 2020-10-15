Более 100 конгрессменов США обратились к нападению Азербайджана на Арцах и Армению

Более 100 членов Сената и Палаты представителей США потребовали прекратить агрессию в Нагорном Карабахе, призвав наказать режимы Эрдогана и Алиева за военные преступления, совершаемые ими.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет США (ANCA).

Более 750 000 писем с требованием конкретных действий США направлены в Белый дом, в Госдепартамент и в Конгресс. ANCA призывает законодателей заявления об осуждении превратить в конкретные законодательные действия, и применить санкции в отношении руководителей Турции и Азербайджана, которые продолжают свою агрессию.

Конгрессмены также призывают Минфин США применить в отношении режима Алиева и Эрдогана санкции, предусмотренные актом Магнитского (Global Magnitsky Act), прекратить военную помощь США Азербайджану, поддержать резолюцию, осуждающую агрессию Турции и Азербайджана (резолюция 1165).

“При первой же возможности Палата представителей должна принять резолюцию 1165, что будет мощным посылом не только Анкаре и Баку, но и Белому дому и Минфину, что бездействие США уже стоило слишком много невинных жизней”, - сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

Подготовила Анна Григорян