Макрон объявил о введении комендантского часа в парижском регионе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны в связи с ускорением темпов распространения коронавируса COVID-19, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Макрон пояснил, что такая мера исключает посещение ресторанов и встречи с друзьями после 21:00. Он отметил, что любому, кто будет находиться вне дома в комендантский час, необходимо иметь для этого весомую причину.

За нарушение данного правила будет предъявлен штраф размером 135 евро.

Также, по словам Макрона, следует избегать встреч более шести человек за столом в семейном кругу. Исключениями являются семьи, которые состоят более чем из шести человек.

Президент подчеркнул, что целью введения ограничений является снижение суточного показателя случаев коронавируса с 20 тыс. до 2-3 тыс.

"Мы должны соблюдать эти меры сегодня, чтобы избежать введения более жестких мер в будущем", - заявил Макрон.

При этом президент отметил, что ограничений на пользование общественным транспортом не вводится. Он подчеркнул, что правительство не собирается контролировать жизни людей - жители страны могут ехать в отпуск и видеться с членами семьи. В то же время он призвал продолжать носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

Он также заявил, что пандемия COVID-19 "вызывает беспокойство", но, несмотря на вторую волну коронавируса, страна "не потеряла контроль над ситуацией". Он добавил, что введение второго карантина будет непропорциональным.