В Бангкоке ввели режим ЧП из-за протестов, пишет СМИ

Власти Таиланда объявили о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке на фоне проходящих в последние дни антиправительственных протестов в столице. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Bangkok Post.

Согласно сообщению издания, чрезвычайное положение в Бангкоке вступило в силу в четверг, протестующие покидают место митинга у Дома правительства.

Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на официальный документ, что власти также запретили собрания групп, состоящих из более чем пяти человек, а также публиковать сообщения и новости, которые могут "вызывать страх и нанести ущерб национальной безопасности". Кроме того, агентство со ссылкой на правозащитников сообщило о задержании двух человек, которых называет лидерами антиправительственных протестов.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места события, что участники антиправительственного протеста в Бангкоке, требующие немедленной отставки премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, преодолели сопротивление небольшой группы ультрамонархистов и сторонников премьера, договорились с полицией и прорвались к ограде территории комплекса зданий Дома правительства.

Протест приурочен к годовщине "Студенческой революции", которая 14 октября 1973 года свергла крайне антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.