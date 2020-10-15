Время в Ереване: 11:07:36,   15 Октябрь

МЧС Армении непрерывно проводит  процессы обеззараживания

МЧС Армении непрерывно проводит  процессы обеззараживания

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении в ежедневном графике продолжают проводить работы по дезинфекции, направленные на профилактику Covid-19.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, с 8-го по 14-е октября сотрудники МЧС провели 6 628 процедур обеззараживания в разных местах общественного назначения, из которых 3 999 - в областях, 2 669 -  в Ереване. Соблюдаются все правила безопасности.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации