Взрывные работы здания “Дзюник сарнаран” продолжатся 15 октября
12:16, 15 Октябрь, 2020
Компания “НОРТЕХ ШИН” с 12:00 15 октября продолжает работы по сносу здания холодильного комплекса “Дзюник сарнаран” по адресу проспект Аршакуняц 9/2.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, для обеспечения безопасности населения с 11:30 до 12:30 от перекрестка улиц Христофора и Севана до участка перекрестка проспекта Аршакуняц - улицы Севана будут ограничены дорожное движение и передвижение населения.
В ходе взрывных работ боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Еревана спасательной службы МЧС будет осуществлять дежурство.
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