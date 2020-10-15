Взрывные работы здания “Дзюник сарнаран” продолжатся 15 октября

Компания “НОРТЕХ ШИН” с 12:00 15 октября продолжает работы по сносу здания холодильного комплекса “Дзюник сарнаран” по адресу проспект Аршакуняц 9/2.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, для обеспечения безопасности населения с 11:30 до 12:30 от перекрестка улиц Христофора и Севана до участка перекрестка проспекта Аршакуняц - улицы Севана будут ограничены дорожное движение и передвижение населения.

В ходе взрывных работ боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Еревана спасательной службы МЧС будет осуществлять дежурство.