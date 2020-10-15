Плановые отключения газа в Ереване, Ноемберяне и в селе Воскеваз Арагацотнской области

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 16-го октября с 09:00 до 19:00 будет прекращено газоснабжение потребителей по адресам: ул. Д. Анахта № 3,5,7,9, проспект Азатутян № 16, 20, ул. Г. Нерсисяна № 1, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 14/1, ул. Агароняна № 2/1 2/2, ул. Адонца № 10, 12, 14 и особняков на улице В. Вагяна административного района Канакер-Зейтун г. Еревана.

С 09:00 до 18:00 газопотребителей улиц 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 административного района Нор Норк, 1-го и 2-го переулка 6-й улицы, а также переулка 17-й улицы и прилегающих общественных объектов различного назначения.

С 10:00 до 14:.00 газопотребителей ул. Теряна г. Ноемберяна Тавушской области, с 10:00 до 18:00 газопотребителей села Воскеваз Арагацотнской области и прилегающих общественных объектов различного назначения.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.