Политдиректора России и ЕС подчеркнули необходимость соблюдения перемирия в Карабахе

Замглавы МИД РФ Александр Грушко и заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и подчеркнули необходимость соблюдения перемирия, договоренность о котором была достигнута армянской и азербайджанской сторонами в Москве 10 октября, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По нагорнокарабахскому урегулированию подчеркнута необходимость соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута в Москве по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина 10 октября", - говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства по итогам прошедших в среду консультаций.