СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции

Турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали правительственный самолет Греции над турецко-иракской границей к северу от Мосула, отказавшись предоставить разрешение на пролет, которое они одобрили немного ранее. На борту корабля находился министр иностранных дел Никос Дендиас, возвращавшийся в Афины. Как передает Арменпресс, об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

"Это действие выходит за рамки понятия добрососедства и нарушает правила дипломатического поведения", - отмечает телеканал.

Визит греческого министра иностранных дел в Ирак был первым за 22 года. После завершения визита самолет вылетел из Ирака.

"Турецкие власти были уведомлены о рейсе VIP и дали разрешение на полет, но отозвали его при приближении к границе. Началась интенсивные дипломатические переговоры, самолет был вынужден снизить высоту и делать круги, пока проблема не была решена. При этом возник вопрос риска нехватки топлива", - сообщает ERT.