Байден заявил, что собрал в сентябре $383 млн на ведение предвыборной кампании

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден собрал в сентябре 383 млн долларов в качестве пожертвований на ведение предвыборной кампании. Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в среду в Twitter.

"Благодаря вашей поддержке мы собрали невероятную сумму - $383 млн", - написал политик. Он констатировал, что "предстоит еще много работы".

Как отмечает агентство Bloomberg, данная сумма является рекордной для Байдена за время предвыборной кампании. В августе он собрал пожертвований примерно на $365 млн.

Согласно оценкам агентства Associated Press, в распоряжении избирательного штаба демократа сейчас суммарно около $432 млн. В привлечении средств ему оказывал содействие Национальный комитет Демократической партии США.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.