Европейские индексы - 14-10-20
МОСКВА, 15 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.07% и составил 13028.06 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 0.58% и составил 5935.06 пункта, а российский RTSI вырос на 0.36% и составил 1160.30 пункта.
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