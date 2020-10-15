Европейские индексы - 14-10-20

МОСКВА, 15 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.07% и составил 13028.06 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 0.58% и составил 5935.06 пункта, а российский RTSI вырос на 0.36% и составил 1160.30 пункта.