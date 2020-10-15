Цены на цветные металлы - 14-10-20

ЛОНДОН, 15 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.38% и составила 1854.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.96% и составила 6705.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.46% и составила 1837.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.38% и составила 15199.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.03% и составила 18315.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.39% и составила 2446.50 долларов США, цена на молибден выросла на 1.70% и составила 19731.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.41% и составила 33305.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.