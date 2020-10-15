МО опубликовало видео обстрелянной ВС Азербайджана больницы Арцаха

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян опубликовала видеозаписи больницы в северо-восточном направлении Арцаха, которую обстрелял Азербайджан 14 октября. Как сообщает Арменпресс, Степанян разместила видео на своей странице в Facebook.

«Одна из больниц, расположенных в северо-восточном направлении, подвергшаяся обстрелу врага», - написала она, напомнив, что Азербайджан изо всех сил пытается отрицать случившееся, заявляя, что не ведет огонь по невоенным целям.